Swinemünde 2019 - Ergänzung

habe ich gestern schon berichtet und 45 meiner Fotos gezeigt.Dazu hat Thomas Ruszkowski aus Essen wie folgt geschrieben:Swinemünde habe ich mir im Sommer für 2-3 Stunden angeschaut. Hat mir nicht sonderlich gefallen. Die deutschen Ortschaften auf Usedom sind doch etwas aufgeräumter.Sicherlich kann man nach 2 - 3 Stunden in Swinemünde mit einem Seitenblick auf die drei deutschen Kaiserbäder in der Nachbarschaft sie Nase rümpfen.Wir sind nach dreimal drei Wochenvor ein paar Jahren jetzt noch einmal dort gewesen, auch wenn wir jedes Mal von dort für 2 -3 Stunden Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin besucht haben und nicht übersehen haben, welche Unterschiede es gibt. Aber vielleicht wissen wir nach etwas mehr als drei Stunden in Swinemünde etwas besser, warum das so ist.Ich möchte noch weitere meiner Fotos zeigen. Man kann dort auch andre machen. Aber meine sollen zeigen, dass auch das inzwischen polnischeein Stückchen meiner schönen pommmerschen Heimat geblieben ist und bleiben wird, das ich nach Möglichkeit auch noch ein weiteres Mal gerne besuchen werde.