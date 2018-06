besuchte, war ich in einer russisch-orthodoxen Kirche. Ich sah hinaus und erblickte eine Moschee, die jüdische Klagemauer und eine weitere christliche Kirche. Die Zeichen einer so vielfachgeteilten Welt. Mir wurde klar, wie viel Trennendes, aber eben letztlich auch Verbindendes diese Altstadt beherrscht. Geschichte unter jedem Stein und in jedem Stein - was einen gro0en Reiz auf die Phantasien ausübt. Der Tempelberg, Golgatha, der Garten Gethsemane, die Kreuzigungsstätte,die Via Dolorosa, das Kidrontal. Und die berühmte Westmauer mit Steinen aus der Zeit des Herodes.war und ist der wohl umstrittenste Ort der Welt. So schön und so voll Hader. Es heißt, jeder könne Jerusalem oder Frieden haben, aber nicht beides. Es liegt eine eigenartige Spannung über allem, ein Druck, der den heiligen Ort unter einer Last von Jahrtausenden hält. Hier begreifst du: Jeder Mensch, jede Gemeinschaft, jede Generation muss wahrscheinlich die Erfahrung der ersten Christen wiederholen - die Rückkehr des Heilands findet nicht statt, das große Versprechen wird nicht eingelöst, Lebenszeit und Kampfzeit bleiben in wesentlichem Maße Zeiten der Ent-Täuschungen. Aber das ist kein Widerruf der so großen Hoffnung: dass es eines Tages Frieden geben könne.darf nach meiner Auffassung weder den einen noch den anderen gehören - es muss uns allen gehören."Gregor GysiEin Leben ist zu wenig,Berlin 2017