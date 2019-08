Die Goldrute

Schon weckt die leise, linde KlageGlühheiß der Wind in Gras und Taub,Da füllt die letzten SommertageEin Wogen wie von goldnem Staub.Von leichten Schritten kommt ein Knistern,Ob aus dem fernen Höhenrauch,Und heimlich webt mit süßem FlüsternDie Königin um Busch und Strauch.An jedem Zaun, in allen Ecken,Aus allen Hecken glänzt ihr Haupt,Als wollte sie das Leben wecken,Das Mond um Mond ihr schon geraubt.Ihr Zepter eine schlanke Rute:Sie taucht es in den SonnenbrandUnd sprengt mit träumerischem MuteDen Goldstaub weithin übers Tand.Und wo sie geht, blüht reich und goldenDie Krone nun am Szepter schwank;Nicht duftig zart wie Frühlingsdolden,Doch voll von süßem Frühlingsdrang.du, und mag's wie KlageLeis zitternd geh'n durch Gras und Laub,Du füllst die hohen SommertageNoch mit der Freude goldnem Staub.Johannes Rothensteiner