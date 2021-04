Das hohe Alter

Old Henry: Mit siebzig ist man alt, ab achtzig im höheren und so ab Mitte der Achtziger im hohen Lebensalter. Dann ist man ein Greis.H.: Der Kern des menschlichen Individuums, das eigentliche von Körper und Seele geformte „Ich“, bleibt beim Altwerden unverändert bestehen. Aber sonst ändert sich manches in den letzten Jahrzehnten – man ist ja länger alt, als man jung ist.H.: Auch ohne Krankheiten ist man dem psychologischen und psychosomatischen Abbau preisgegeben. Die Körperkräfte lassen nach, der Gang wird unsicherer, die Fallneigung größer, die Gelenke sind vermindert belastbar. Hören und Sehen sind mehr oder weniger beeinträchtigt. Bliebe es bei dem, was man mit Brille und Stock und mit Langsamtreten teilweise kompensieren kann, es wäre das Schlimmste nicht. Im Alltag schon lästiger ist die Störung der Merkfähigkeit bei gut erhaltenem Langzeitgedächtnis. Du stehst am Bücherschrank und weißt nicht mehr, welches Buch du suchst, andere müssen dich an das erinnern, was du selbst noch vor ein paar Tagen gesagt oder getan hast. Immerhin kann man mit diesen leichten Störungen der Erinnerung noch ganz gut zurechtkommen – manchmal mit Merkzettel und Schreibstift. Sie haben mit dem totalen Gedächtnisausfall beim Morbus Alzheimer absolut nichts zu tun. Das kann am besten der beurteilen, der solche Kranke selbst betreut hat.H.: Leider nein. Lästiger als die milden Gedächtnisstörungen ist die häufige Einschränkung der Vigilanz. Jeder kennt das Bild: die Greisin sitzt mit Strickstrumpf im Sessel – und schläft. Diese Müdigkeit ist Ausdruck nachlassender Hirnfunktion. Sie kann mit dem Willen kaum und mit Medikamenten nur vorübergehend bekämpft werden.H.: Kaum. Nach und nach erkennst du die Waffen, die du zur Abwehr fast jeder Resignation benötigst, die verhüten, dass du das Leben „wie einen leeren Schubkarren vor dir herschiebst.H.: Eine gewisse Gelassenheit gehört dazu, die angeborene oder erworbene Fähigkeit, sich nicht allzu leicht aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen, außerdem eine gute Portion Selbstvertrauen, die Sicherheit, auch diese höchste Stufe der Lebensleiter mit Würde bewältigen zu können. Diesen Dreiklang: Aktivitäten, Gelassenheit und Selbstvertrauen würze ich dann noch bisweilen – so wie ein Steak mit Pfeffer – mit einer guten Priese Trotz. Alt sein? Na, wenn schon!H.: Glücklich? Na, ja, meistens schon, aber doch nicht immer. Ich tröste mich dann mit den Erkenntnissen der Psychiatrie: ewig glücklich sind nur die Schwachsinnigen.H.: Ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht ganz sicher. Du selbst musst diese Frage beantworten – du kennst mich ja lange und gut.H.: das war der Tod meiner lieben Frau, mit der ich fast 60 Jahre lang glücklich zusammengelebt habe.H.: Manchmal ja, manchmal nein. Ich wollte und will in kein Seniorenheim – wegen meiner Abneigung, meine freie Willensentscheidung äußeren Zwängen unterstellen zu müssen, vielleicht auch, weil der alte Individualist Angst hat vor dem mehr oder weniger nicht vermeidbaren Kontakt mit anderen Menschen, die er sich nicht aussuchen kann. Deswegen lebe ich nun seit einigen Jahren allein in meinem alten Milieu. Ich bin sozusagen ein Single-Greis.H.: Die Einsamkeit ist nicht immer leicht zu ertragen. Neben Büchern und Zeitungen (und Musikhören) bietet das Fernsehen mancherlei Zerstreuung und Abwechslung.H.: Hier hast du sie. Ich finde es falsch, dass so viel geschossen und gemordet wird, dass Berichte und Talkshows meist nur zur Illustration von dem dienen, was andere falsch gemacht haben – dass in allzu vielen Sendungen das Sexuelle und Perverse offen oder versteckt den Hintergrund bilden.H.: Nun – dass wir seit über 50 Jahren im Frieden leben, dass der Gesundheitszustand der Deutschen insgesamt noch nie in der Geschichte so gut war wie heute. Wir sind das Volk mit den kleinsten Arbeitszeiten und den längsten Freizeiten, und Wohlstand und und technische Perfektion erleichtern und verschönern uns das Leben pausenlos und auf allen Gebieten.H.: Nein. Das Alter ist eine Notwendigkeit im Laufe des Lebens, es stellt eine Schlussphase dar. Es ist nicht auszudenken, was auf Erden sich abspielen würde, wenn auch nur eine Generation von Menschen unsterblich würde. Für den, der diese Gegebenheiten des Menschen richtig erkannt hat, kann es deshalb nur nur eines geben: auszusteigen und den Zug gelassen weiterfahren lassen, wenn das Ziel erreicht ist.Dr. med Carl Heinz Löwe, Krefeld