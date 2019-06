Als der Leerstand das größere Problem war.





Heute beklagen alle Kommunen fehlenden (bezahlbaren) Wohnraum. Vor wenigen Jahren war der Wohnungsleerstand das größere Problem und so wurde auch in unserer Stadt fleißig abgerissen.Aber auch der gezielte Rückbau war Thema. So wurden hier im Jahr 2013 bei 3 Plattenbauten die leerstehenden oberen 2 Etagen zurückgebaut.