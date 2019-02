Vor einem Jahr in Ostrau

Uli,träumst Du noch von unserem gemeinsamen Spaziergang durch die Winterlingwiesen im Schlosspark Ostrau am 16.2.2017?Ulrich Kruggel aus Dessau | 08.02.2019 | 22:03Natürlich, Wolfgang, aber nicht weniger von den gemeinsamen Unternehmungen im Salegaster Forst und auf dem Eis im Wörlitzer Park!Hier mein Bericht und einige der Fotos:Wer das erste Bild bei Martina gesehen hat, weiß, warum wir auch dahin gefahren sind, in den Schlosspark Ostrau.Wolfgang holte mich am Wolfener Bahnhof ab, und kurz nach zwölf waren wir da.Das Eis auf den Gewässern hatte sich im Laufe der Woche wohl kaum verändert. Aber Winterlinge und Schneeglöckchen waren bei dem Sonnenschein sicher noch weiter aufgeblüht.Die Blumen waren das zuerst Interessante, dann die Wasservögel, der Park mit besonderen Bäumen, verschiedenen Gewässern undmancherlei erfreulichen Aussichten. Bevor wir den Park am schloss vorbei nach ca. eineinhalb Stunden wieder verließen, konnten wir uns noch von den Winterlingen und Wasservögeln verabschieden.Im Unterschied zur Wörlitz-Tour am 28.1.2017 war Wolfgang diesmal der Einzige, der aufs Eis ging und heil wieder zurück kam.