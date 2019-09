Seniorenschwof im Krötenhof

Es geht um Begegnung, Bewegung und Spaß. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr und endet gegen 17:30 Uhr. Man kann Kaffee trinken und Kuchen essen. Für einen Imbiss ist ebenfalls gesorgt. Genau so wie alkoholische und alkoholfreie Getränke. Es gibt Livemusik oder Musik vom DJ.Aber es gibt auch weitere Veranstaltungen, Kurse, Konzerte und Freizeitaktivitäten.Montags trifft sich der Chor, die Gruppe "Kreatives Nähen", die Gesangsgruppe "Dessauer Muldespatzen", die Keramikfreunde (14-tägig), und man kann Salsa erlernen. In der Pilzsaison kann man auch die Pilzberatung in Anspruch nehmen.jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ist Tango-Milonga angesagtMittwochs trainieren die Musiker von DENSUAMOTO und GAIA-Percussion und die Senioren-GymnastikgruppenDonnerstags treffen sich um 13 Uhr die Skatfreunde und 19 Uhr die Square-Dancer sowie im bestimmten Rhythmus die Fachgruppe Astronomie. 15 Uhr gibt der Leiter der "Muldespatzen" Günter Bohm GitarrenunterrichtFreitags ebenfalls in regelmäßigen Abständen der Aquarienverein um 19:30 Uhr. Und jeden Freitag 17 Uhr findet ein Spiele-Abend statt.