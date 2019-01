S w i n e m ü n d e 2019

wo de gäle Ginster bleught in’ Dünensand,wo de Möwen schriegen grell in’t Stormgebrus,dor is mine Heimat, dor bün ick tau Hus.Wer wie wir, meine Frau und ich, um 8:09 Uhr in Dessau abfährt, in Wittenberg und Züssow umsteigt, kann um 14:41 Uhr inaus der Usedomer Bäderbahn aussteigen und sich mit einem Taxi ins Kurhotel bringen lassen.Es ist schon ein paar Jahre her, dass wir hier dreimal für drei Wochen an der See erlebt haben. Diesmal wohnten wir in einem erst 2015 errichteten Hotel und waren auch wieder sehr zufrieden.Bis zum breiten Ostseestrand waren es ein paar hundert Meter durch die Dünen, den man von Bansin im Westen bis zur Swinemündung im Osten übersehen kann. Und sonst bis zum Horizont nur das Wasser des Meeres, auch im Januar von zahlreichen Urlaubsgästen besucht, von den verschiedenen Seevögeln bevölkert und von Fähren und anderen Schiffenbelebt.Wind und Wetter bestimmen die Färbung des Wassers und die verschiedensten Formen der Wellen, die für ständige Abwechslung sorgen, so dass es auch dann nicht langweilig wird, wenn man am Strand bleibt und auf andere mögliche Unternehmungen verzichtet.Bis Ahlbeck über die nahe Ländergrenze sind es nur wenige Kilometer. Aber dafin sind wir diesmal gar nicht gekommen. Zu einer Stadtrundfahrt lädt eine Bimmelbahn ein.Schneller als gedacht sind die drei Wochen und eine schöne Zeit vorbei.Woll hett mi dat Läwen dit Verlangen stillt,hett mi allens gäwen, wat min Hart erfüllt,allens is verschwunden, wat mi quält un drew,häw nu Fräden funden, doch de Sähnsucht blew.Sähnsucht nah dat lütte, stille Inselland,wo de Wellen trecken an den witten Strandwo de Möwen schriegen gell in’t Stormgebrus;denn dor is min Heimat, dor bün ickt tau Hus!(Die Bilder sind beschriftet.)