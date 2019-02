"Nur Hartgesottene, so wie ich vielleicht, wagen sich auch einmal im Winterhalbjahr ..."

Wolfgang E.*Er nur? - Es gibt wohl noch mehr Hartgesottene, wie ich beweisen möchte , wenn auch das Folgende sich nicht im Winter abgespielt hat und auch schon einige Zeit zurück liegt.Während unseres dritten Tatra-Besuchs erreichten wir am 21. Juli 1989 von Stary Smokowec aus in 1960 m Höhe die Zbojnicka chata. Nachdem wir uns dort gestärkt hatten und meine Begleiter auf der Rückkehr bestanden, zumal wir nicht bei wärmstem Wetter unterwegs waren, stach mich etwas der Hafer, und ich setzte die Bergtour nach Stary Smokwec über den Prilom (Pass in 2288 m Höhe) und den Polsky hreben (2200 m Höhe) fort und überquerte so am Nachmittag noch zweimal den Tatra-Hauptkamm, bevor ich gegen Abend wieder heil am Ausgangspunkt der Tour zurück war.Dass ich dabei auch großes Glück hatte, lässt sich bei der Wegbeschreibung des Touristenführers denken, die ich vorher wohl gar nicht genau ge´nug gelesen hatte."Hrebienok - Bergwiese Starolesnianska pol´ana (1/4 Std) - Velká Studená dolina - Berghütte Zbojnícka chata 2 1/2 Std., blaue Markierung); Höhenunterschied 685 m. Häufig durchgeführte Bergtour, auf der man die wunderschöne Landschaft kennenlernt. Der Aufstieg zur Berghütte ist relativ anstrengend.Im oberen Talabschnitt führt er an der Berghütte Z. c. vorbei und überquert am Bergsattel Prilom den Tatra-Hauptkamm.(Hrebienok - Berghütte Z. c. - Prilom - Weggabelung unterhalb des Polsky hreben - Polský hreben ... Starý Smokovec ((8 1/4 Std.)Da ein beachtlicher Höhenunterschied überwunden werden muss, ist die Tour nur Bergwanderern mit sehr guter Kondition zu empfehlen.Der folgendeführt außer zum Text auch zu den weiteren Bildern des Beitrags und den Kommentaren: