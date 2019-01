Neujahrsführung im Dessauer Tierpark

Pünktlich 11 Uhr zerschneidet Tierparkleiter, Jan Bauer, das rote Band und eröffnet so die neue Buntmarderanlage im Dessauer Tierpark. Noch sitzt Buntmarder Jury allein in seinem schönen neuen Gehege. Bald aber wird die "schöne Helena" bei ihm Einzug halten.Sturm "Friederike" hatte vor einem Jahr das Gehege zerstört. Viele Besucher waren an diesem kalten Wintertag gekommen. Alle wollten wissen, was es im kommenden Jahr Neues gibt. Jan Bauer führte die Besucher durch den Park und erläuterte das Vorhaben. Leider musste er auch über den Tod des Bären "Teddy" berichten. Nach dem Einschläfern wurde er nach Leipzig in die Pathologie gebracht.Nach Abschluss der Untersuchungen sollen Schädel, Tatzen und Fell zurück in den Tierpark gebracht werden und für die Tierparkschule gute Dienste leisten. Bärin Eyka bleibt allein. Nach deren Tod soll es neue Bären geben, denn der Bär ist das Anhaltische Wappentier. Die Waschbären können sich über einen großen Kletterbaum freuen. Eine Hainbuche mitten in ihrem Gehege wurde dafür freigegeben. Durch ein Seil um den Baum, wird das Klettern der Tiere an dem glatten Stamm erleichtert. Lautes Geschnatter dringt durch den Park.Die deutschen Legegänse aus Mecklenburg- Vorpommern sollen in Zukunft auf dem geplanten Bauernhof leben. Gesellschaft bekommen sie von Seidenhühnern und Pommernenten.DerTierpark vereint Tiere, Pflanzen und historische Gebäude. Viel Neues konnte Bauer berichten. Das Interesse der Besucher war groß.Bilder