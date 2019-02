MZ Bürgerreporter - Das Ende vom Lied 2018

(Beitrag eingestellt vonMZ - BürgerReporteraus Halle (Saale)am 19.03.2018)Das neue Bürgerreporter-Forum wird standortbasiert gesteuert. Google unterstützt das DuMont-Projekt finanziell.Hinter den Kulissen arbeiten die Projektentwickler mit Hochdruck an der Überarbeitung des Online-Auftritts www.mz-buergerreporter.de. Bis damit gearbeitet werden kann, dauert es allerdings noch eine Weile. Hier verraten wir, wie Sie das neu Portal mitgestalten können und was bis zum Jahresende noch passieren kann.[…]Natürlich bleibt das bisherige MZ-Mitmachforum zunächst weiterhin aktiv. Allerdings werden wir hier ein kleine Änderung einführen. Bisher konnte jeder Nutzer so viele Artikel veröffentlichen, wie er wollte. Hier wollen wir ein wenig einschränken: Werden etliche Artikel angelegt, die den gleichen Inhalt haben und keinerlei Mehrwert bieten, sondern dem Autoren lediglich dazu dienen, vorn platziert zu sein, schieben wir diese Beiträge zurück in die Arbeitsmappe. Hier wollen wir dem "Kampf" um das Gesehenwerden etwas entgegentreten.Jeder kann weiterhin über Neuigkeiten aus den Vereinen, Ereignissen aus der Nachbarschaft oder Berichte von Erlebnissen unterwegs veröffentlichen. Bilderschlachten jedoch wollen wir vermeiden. Wenn Sie Fragen haben, stehen wir gern zur Verfügung.Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Start in die neue Woche und ab morgen in den Frühling.Kathleen BendickDiesen Mitgliedern gefällt das: C. Schwarzer, J. Koch u.a.Christine Schwarzer aus Dessau-Roßlau | 19.03.2018 | 17:03Ich bin ganz Ihrer Meinung, Frau Bendick. Haben wir dann öfter mal die Chance , dass unsere Beiträge in der zeitung erscheinen?Ulrich Kruggel aus Dessau-Roßlau | 19.03.2018 | 18:30Es sieht ganz so aus, als ob die "Zukunft als Bürgerreporter" mit der "kleinen Änderung" schon begonnen hat.Gestern habe ich zunächst den Schnappschuss von einem Sonnenuntergang eingestellt und später den mit Silja L.Die beiden Bilder haben nur so viel mit einander zu tun, dass sie digitalisierte Dateien meiner Finnland-Dias sind.Heute ist der erste Schnappschuss. ohne mich zu fragen, mit einer fadenscheinigen Begründung in der Arbeitsmappe verschwunden. -Wenn das so weitergehen soll, gibt es für uns BR nur eine Konsequenz: Verehrte Frau Bendick, machen Sie dann bitte Ihren Sch**ß alleine!Den "Kampf" um das Gesehenwerden haben sich nicht die Bürgereporter ausgedacht!"Hobby-Autor" Ulrich KruggelGerlinde Klemm aus Halle (Saale) | 21.03.2018 | 15:40Irgendwie habe ich den Eindruck von Zensur, das kenne ich noch gut aus früheren Zeiten, wenn meine Einsendungen an die Presse einfach ohne mein Einverständnis geändert wurden vor der Veröffentlichung. Ich hoffe, so sind die "Neuregelungen" nicht gemeint.willlgard Krause aus Wittenberg | 21.03.2018 | 20:59neues Projekt? schmunzelt die MZ nicht schon das sie Beiträge von überall durch "Bürgerreporter" erhält!!!??? Und jetzt geht man denen noch an den "Kragen" reicht es nicht das die ganz fleißigen mit der Kamera überall herum hirschen und Beiträge sammeln!!? Ich find es eine Frechheit das man mir nich dir nix, einfach so die Bilder entfernt und in eine sogenannte "Ablage" schiebt. "Ablage" !!!! wie fühlt man sich dabei? Mir nix dir nix..."abgeschoben" !!! ein paar Jahre, seit Beginn der Bürgerreporter, waren wir gut genug! Wird der MZ es langsam Zuviel es im Auge zu behalten? Danke schön, ihr "Entwickler"Ralf Springer aus Aschersleben | 25.03.2018 | 20:48Ich bin der Meinung erst mal abwarten mit welchen Neuerungen wir überrascht werden, dann diese konkret lesen und darüber nachdenken............................................................Ich bin nicht für Vorschuß-Lorbeeren, wenn ich die Veränderungen noch nicht kenne!!!(Beitrag eingestellt vonMZ - BürgerReporteraus Halle (Saale)am 23.10.2018)Liebe Bürgerreporterinnen und Bürgerreporter,wie schon lange angekündigt befindet sich unser neues Vereinsportal Mz-Deinverein.de in den letzten Zügen vor der Online-Schaltung.Dort können ab Ende Dezember alle Vereine aus Sachsen-Anhalt Pressemitteilungen, Fotos und Termine eintragen.Sie können jetzt schon auf www.facebook.com/mzdeinverein über Neuigkeiten auf dem Laufenden bleiben.Damit Sie als Bürgerreporter/in weiterhin Beiträge veröffentlichen können, werden wir für jede Stadt einen virtuellen Bürgerreporter-Verein im neuen Portal installieren, bei dem Sie sich dann registrieren können.Wir freuen uns auf viele tolle Beiträge!Beste GrüßeAnne RöderDiesen Mitgliedern gefällt das: J. Koch, C. Schwarzer, M. Bolde u.a.Ulrich Kruggel aus Dessau-Roßlau | 23.10.2018 | 19:56" Vereinsportal Mz-Deinverein.de in den letzten Zügen …" - So, so!Martin Beitz aus Teutschenthal | 23.10.2018 | 20:14Sehr schade, dass die Seite eingestellt wird, aber in den letzten sechs Monaten wurde ja ohnehin nichts mehr veröffentlicht. Da hat man dann auch keinen Antrieb mehr, noch Zeit zu investieren... Übrigens führt der Facebook-Link nicht zu Facebook.Peter Pannicke aus Wittenberg | 24.10.2018 | 06:36Was wird aus den vorliegenden Daten - vom alten Portal ? Was unternimmt die Mitteldeutsche Zeitung selbst ?????mfg PeterManfred Wittenberg aus Nebra (Unstrut) | 24.10.2018 | 08:21Da steht sich nur die Frage "wielange" dieses Portal existiert und ob sich es da lohnt anzumelden ???Ulrich Kruggel aus Dessau-Roßlau | 24.10.2018 | 11:06Wie einst im Mai:,23. Mai 2013 um 08:28 UhrVon: "Redaktion MZ-Web.de"Sehr geehrter Herr Kruggel.das Portal „Stadtmenschen“ wurde abgeschalten. Eine Alternative ist www.mz-buergerreporter.de."Das Bürgerreporter-Forum wird zum 31.Dezember 2018 von dem neuen Portal Mz-DeinVerein abgelöst. Wir bitten Sie deshalb Ihre Daten bis zu diesem Termin herunterzuladen, wenn Sie diese nicht schon lokal gespeichert haben." (Siehe oben!)Rette sich wer kann! - So viel sind der MZ unsere bisherigen Beiträge wert … Aber auf viele tolle freut sie sich angeblich.(Beitrag eingestellt vonMZ - BürgerReporteraus Halle (Saale)am 24.11.2018)Liebe Bürgerreporterinnen und Bürgerreporter,weil mich immer wieder überraschte E-Mail Anfragen erreichen, hier noch mal eine Ankündigung: Das MZ-Buergerreporter.de wird zum 31. Dezember 2018 abgeschalten.Ersetzt wird das Portal durch MZ-DeinVerein.de - Vereinsnachrichten für deine Heimat.Dort können ab Ende Dezember alle Vereine und auch Bürgerreporter aus Sachsen-Anhalt Pressemitteilungen, Fotos und Termine eintragen.Für weitere Infos können Sie auf www.facebook.com/mzdeinverein oder www.instagram.com/mz_deinverein auf dem Laufenden bleiben.Für den Workshop am 8.Dezember 14 Uhr im Medienhaus, stehen noch Plätze zur Verfügung. Anmeldungen sind unter info@mz-buergerreporter.de möglich.Diesen Mitgliedern gefällt das: C. Schwarzer u.a.Olaf Pflüger aus Gernrode | 24.11.2018 | 11:11Hallo,das bedeutet, dass ich ab sofort alle Rechte an meinen Beiträgen und Bilder dem Betreiber entziehen. Auch soll mein Account mit allen Beiträgen und Bildern gelöscht werden.Grüße Olaf PflügerUlrich Kruggel aus Dessau-Roßlau | 25.11.2018 | 11:36Wie soll verhindert werden, dass meine Beiträge mit dem Abschalten von MZ-Bürgerreporter.de wieder einmal einfach verschwinden?R. Enke aus Merseburg | 26.11.2018 | 11:38Es ist eine traurige Nachricht dass der Bürgerreport so wie es bisher war eingestellt wird und gleichzeitig ein Armutszeugnis der MZ, das den Leserinnen und Lesern der MZ eine Information - und Mitteilungsplattform genommen wird. Was soll diese Vereinsseite. Das ist was für den Sportbund und nicht für eine Tageszeitung, wo die Leserinnen und Leser sich auch zu bestimmten Ereignissen oder Artikeln äußern können.MZ - BürgerReporter aus Halle (Saale) | 26.11.2018 | 14:18Herr Kruggel,darüber haben wir doch nun schon geschrieben? Eine Datenmitnahme in das neue Portal ist möglich.Beste Grüße(Beitrag eingestellt vonMZ - BürgerReporteraus Halle (Saale)am 13.12.2018 )Wann? 31.12.2018Wo? MZ-Medienhaus, Delitzscher Str. 65, 06112 Halle (Saale) auf Karte anzeigenHalle (Saale): MZ-Medienhaus | Liebe Bürgerreporterinnen und Bürgerreporter,bitte beachten Sie, dass dieses Forum am 31. Dezember geschlossen wird.Sie können sich ab Januar 2019 auf www.mz-deinverein.de registrieren und für Ihre jeweilige Region weiterhin Beiträge veröffentlichen.Bei Fragen zum neuem Portal MZ DeinVerein, stehe ich Ihnen unter info@mz-deinverein.de zur Verfügung.Wir danken Ihnen für die letzten sechs Jahre und ihre tollen Beiträge.Beste Grüße aus Halle.Ihr Bürgerreporter-TeamAnne RöderUlrich Kruggel aus Dessau-Roßlau | 13.12.2018 | 10:46"Wir danken Ihnen für die letzten sechs Jahre und ihre tollen Beiträge." Ausgezeichnet!Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen.MZ - BürgerReporter aus Halle (Saale) | 13.12.2018 | 13:19Hallo Herr Kruggel,SIe haben die Möglichkeit im neuen Portal zu veröffentlichen.Beste GrüßeUlrich Kruggel aus Dessau-Roßlau | 13.12.2018 | 15:24Danke, es reicht!Beste Grüße, Frau RöderPS.: Nur die tollen Beiträge hätte ich gerne aufgehoben.Karin Wagner-Lehmann aus Aschersleben | 13.12.2018 | 22:32Hallo,kann ich im neuen Portal meine alten Beiträge noch lesen?MZ - BürgerReporter aus Halle (Saale) | 14.12.2018 | 07:55Hallo Frau Wagner-Lehmann,nein, Sie können im neuen Portal keine alten Beiträge lesen. Wir stellen ein passwortgeschütztes Bürgerreporter-Online Archiv zur Verfügung, welches zeitlich begrenzt ist. Den Link und das Passwort nenne ich noch.Beste GrüßeAnne RöderGerlinde Klemm aus Halle (Saale) | 18.12.2018 | 17:42Schade, dann gibt es sicher noch andere Foren, wo wir Bürgerreporter uns begegnen können!14.700Manfred Wittenberg aus Nebra (Unstrut) | 19.12.2018 | 07:18Hallo Gerlinde,sehr viele Unser konnte ich schon bei MyHeimat begrüßen, ich habe die meisten Gruppen hier gegründet - schade das es so endet !R. Enke aus Merseburg | 22.12.2018 | 12:57Welch unüberlegte und irre Entscheidung das Bürgerreporter-Portal abzuschalten und dafür das Portal „MZ DeinVerein“ zu erfinden.Es gibt doch hier im Bürgerreporter die Rubrik Verein&Verbände. Warum die „Luftpumpe“ noch mal erfinden. Was haben Beiträge über Politik, Wirtschaft, Reisen u.s.w. in einem „Vereinsportal“ zu suchen.Die MZ ist doch, zum Glück, auch keine Vereinszeitung in der über die o.g. Rubriken geschrieben wird.Man sollte sich vielleich an den Besitzer/Herausgeber der MZ wenden, um ihn darauf hinzuweisen, dass die Entscheidung zur Schließung des Bürgerreporter-Portals eine „Luftnummer“ und Leser unfreundlich ist.Wenn es ganz schlimm kommt, kann man sich ja in einem Portal einer anderen, lokalen Tageszeitung treffen.Ulrich Kruggel aus Dessau-Roßlau | 22.12.2018 | 14:46Wenn dem ESEL zu wohl ist, geht er aus Eis und bricht sich die Beine(Beitrag eingestellt vonMZ - BürgerReporteraus Halle (Saale)am 26.12.2018 )Wann? 28.12.2018Wo? MZ-Medienhaus, Delitzscher Str. 65, 06112 Halle (Saale) auf Karte anzeigenHalle (Saale): MZ-Medienhaus | Liebe Bürgerreporterinnen und Bürgerreporter,dieses Forum wird zum 28. Dezember geschlossen. Sie werden ab diesen Zeitpunkt automatisch auf das passwortgeschützte Online-Archiv (Stand 21. Dezember) vonwww.mz-buergerreporter.de weitergeleitet.Hier können Sie sich mit folgenden Zugangsdaten einloggen:Benutzername: archivPasswort: archivIn diesem Archiv können Sie alle Beiträge der letzten sechs Jahre einsehen und LESEN., Kruggel)Vielen Dank für Ihre tollen Beiträge!Wir hoffen Sie in unserem neuen Portal www.mz-deinverein.de begrüßen zu können.Start ist im Januar 2019.Eine Anleitung zur Registrierung finden Sie unter dem Button „Tipps“.Wir wünschen Ihnen nur das Beste.Ihre MZ-Bürgerreporter RedaktionsteamDiesen Mitgliedern gefällt das: C. Schwarzer, u.a.Ulrich Kruggel aus Dessau-Roßlau | 26.12.2018 | 09:44"dieses Forum wird zum 28. Dezember geschlossen""Wir wünschen Ihnen nur das Beste." So? - Wer ´s glaubt, wird selig!Steffen Kegebein aus Dessau-Roßlau | 26.12.2018 | 15:31Oh...zum 28. Dezember?!Hieß es nicht ursprünglich zum 31. Dezember?