Klassentreffen 2021

Aus einer Mail zum Programm:Liebe Kameraden, liebe Ehefrauen!Hier noch einmal der geplante Ablauf unseres Treffens.20.10. Mittwoch Ankunft Intercityhotel Bahnhofstraße 69, ab 17.00 UhrTreffen im Bischofssaal des Ratskellers am Alten Markt. Essen undTrinken a la carte, open end.21.10. Donnerstag um 10.30 Uhr versammeln wir uns vor dem Eingang desMuseums in der Otto-von-Guerickestraße, der "Leiter der zoologischenPräparation", Herr Seidel hat eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet,anschließend Rundgang.Um 17.00 Uhr haben Ingrid und Claus einenTisch bestellt in einem kroatischen Restaurant gegenüber vom Dom.22.10. Freitag um 10.30 Uhr bringt uns ein Bus zum"Wasserstraßenkreuz", der Brücke vom Mittellandkanal über die Elbe.Hullis Schwiegersohn Jens Beulicke, von Beruf Stadtführer, wird unsbegleiten.um 19.30 Uhr beginnt das Konzert von Jochen Kowalski imMaxim-Gorki-Theater. An der Kasse liegen für jeden von Euch Freikarten,Ihr müsstet die so eine halbe Stunde vorher unter Nennung Eures Namensbitte abholen. Die Frage, ob es möglich sein wird, hinterher noch einwenig im Theater zusammenzusitzen ist noch nicht geklärt, .Als Intercity-Hotelgast hat man freie Fahrt mit der Straßenbahn, das istdoch was.Herzliche Grüße, bis morgen! Reni und UweZum erfolgreichen Verlauf des Treffens ein paar Fotos, auch als mein Dankeschön!