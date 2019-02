S-Bahn-Züge halten in Zavelstein

kann der Bahnsteig doch nicht lang sein, wenn eine 100cm lange Platte noch transportabel sein soll.Fünf Wagen - ok - einhat durchaus auch schon mal nur drei WagenUnd so begegnen sich in Zavelstein eben auch mal an den passenden Bahnsteigen selbst der Doppelstockdarf noch an Gleis 1 halten, ohne seine Fahrgäste zu gefährden.