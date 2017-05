Muttertagstour durch Mutter Natur

Bilder aus dem Elbauental



Am Muttertagssonntag überkam mich die Lust eine kleine Tour in die Umgebung von Boizenburg zu machen. Als Ziel suchte ich mir Gothman aus, einen kleinen Ort an der Sude im ehemaligen Grenzgebiet. Mich empfing ein kleiner , sehr schöner Ort mitten in der Natur . Schöne Häuser, der Fluß Sude und ganz viel Natur ließen meine Kamera endlich mal wieder zu Höchstleistungen auflaufen und weil das noch nicht genug war stattete ich danach noch dem neuerrichteten Ausstellungs und Informationszentrum in Vier, einem Statdteil von Boizenburg hoch über der Elbe einen kurzen Besuch ab.