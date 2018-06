Plastikmüll im Meer - Plastikmeer im Staatswald in Hessen

In eigener Zuständigkeit ist HessenForst wohl einer der größten Umweltverschmutzer im Staatswald in Hessen!Was durch den Landesbetrieb an Plastik / Kunststoff / Bauschutt und anderer Müll auch durch die Jagd im Staatswald eingebracht verbaut und zurückgelassen wurde und wird ist wie ich finde Umweltverschmutzung mit Vorsatz!Im Jahr 2016 wurde nahe Wolfsturm das Kunststoffgewebe von Forstmaschinen in den Dreck gefahren anstatt dieses vorab aus dem Schlag zu entfernen!

Betriebliche Übung Umweltverschmutzung!

An folgenden Stellen wurde es versäumt das Gewebe Ordnungsgemäs zu Entfernen

Auch bei Jagdhundeprüfungen wurde an folgenden Stellen im Burgwald Flatterband einfach im Bestand an Bäumen zurückgelassen!

Eine Anzeige 2016 wurde wohl ignoriert oder verschleppt?Das Forstamt teilte nach einer Anzeige im Jahr 2016 nur mit das bereits eine Auftrag zum entfernen des Gewebes erteilt wurde doch erst Anfang 2018 wurde hier nahe Wolfsturm dann mit dem einsammeln begonnen und 25-30 Säcke Kunststoff / Plastikmüll beseitigt!Leider wurde aber wieder nicht alles entfernt was da an Gewebe auf dem Waldboden herumlag!Nun befindet sich dieses Plastik /Kunststoffgewebe also nach 33 Jahren immer noch im Bestand weil Revierleiter auch nach Ihrer langjährigen Amtszeit lieber zur Jagd gehen und Wanderer anzeigen die Müll im Wald hinterlassen!usw.usw.Ich könnte hier noch viele Stellen benennen wo im Burgwald Müll von HessenForst im Bestand liegt aber ich ziehe es vor erneut Strafanzeige wegen Umweltverschmutzung und Verschleppung im Amt zu stellen!Die Anzeige wegen Umweltverschmutzung ging per Mail an die Staatsanwaltschaft Marburg und an das Dezernat 42 im RP Gießen!