Nachschlag - myheimat-Treffen in Amönau

Es ist der 17. Mai 2019 - der Einladung von Amadeus folgend, starten wir in Bad Arolsen Richtung Amönau.Das Navi sagt, dass etwas weniger als 90 km Strecke vor uns liegen. Wir sind guter Dinge, freuen uns riesig auf das Wiedersehen und hoffen sehr, dass der mausgraue Himmel uns nicht allzu viel Nässe beschert.Amönau mit seinen 841 Einwohnern liegt etwa 13 km nord-westlich von Marburg/Lahn, eingebettet in eine abwechslungsreiche Mittelgebirgslandschaft an zwei Bächen, der Asphe und der Treisbach. Viele innerörtliche Brücken haben zu dem Beinamen „Dorf der sieben Brücken“ geführt.1963 siegte Amönau im Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ - deutscher Bundeswettbewerb, an dem seit 1961 alle Ortschaften mit bis zu 3000 Einwohnern teilnehmen können. (wikipedia)2004/2005 wurde Amönau als einziger hessischer Ort ausgewählt, um am europäischen Wettbewerb der ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung teilzunehmen. Auszug aus der Laudatio zur Preisvergabe: „…Amönau zeichnet sich in besonderer Weise dadurch aus, dass Dorferneuerung in erster Linie als Hilfe zur Selbsthilfe verstanden wird und dass die Menschen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen im Zentrum des Entwicklungsgeschehens, das von einer intakten Gemeinschaft und kulturellen Institutionen getragen wird, stehen, wie eine Reihe von herausragenden Projekten – Übergangswohnheim, Betreutes Wohnen, Jugendclub – aus dem Sozialbereich beweist. Vorbildlich ist Amönau aber auch hinsichtlich der Revitalisierung von wertvoller Bausubstanz, der Arbeitsplatzschaffung und der erreichten sozialen und funktionalen Vielfalt.“ (wikipedia)Es war ein rundum gelungener Tag – ein dickes Danke an Amadeus für die perfekte Organisation. Liebe Grüße an Christine, Amadeus, Siegfried und Ulrike, Birgit und Volker, Maria-Luisa und Wolfgang. Es hat uns sehr gut gefallen und wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.Heidi, Karin und Claudia