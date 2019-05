Erinnerung: Der Myheimat-Stammtisch trifft sich in Wetter-Amönau.

Wir treffen uns im Dorf der sieben Brücken am Freitag, dem 17.05.2019, um 15 Uhr 45 am Parkplatz bei der Feuerwehr (Harkauer Weg 6, 35083 Wetter), da dort vor dem Bürgerhaus genügend Parkplätze vorhanden sind. Nach der Wanderung wollen wir ab 17 Uhr 30 im Restaurant Meteora bei Gesprächen, Getränken und Speisen zusammen sitzen ( http://www.restaurant-meteora.de/pdf/speisekarte.p... ). Eine behindertengerechte Zufahrt zum Lokal ist über einen Nebeneingang möglich.Falls noch nicht erledigt, bitte ich um eine kurze Anmeldung (als „Persönliche Nachricht" oder auf anderem Weg), damit alle einen Platz an dem für uns reservierten Myheimat-Tisch finden.Weiter Infos auch hier: