Frauenbund Westendorf sammelt 116 Althandys

Mit dem Erlös durch die Sammlung unterstützt der VerbraucherService den Aufbau einer Grundschule in Sukuro (Tansania), sowie die Erhaltung des Biotops Allacher Heide in München.Auch der Frauenbund Westendorf folgte dem Aufruf und am Ende der Aktionszeit konnte Maria Wiedemann vom Vorstandsteam 116 Handys in der Geschäftsstelle des KDFB in Augsburg abgeben.