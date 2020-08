Coronavirus zwingt Krebsselbsthilfegruppe nicht in die Knie

Westendorf : Gasthof Schmidbaur Zur Krone |

Bayerische Krebsgesellschaft e.V. – Selbsthilfegruppe Meitingen/

Wertingen



Auch wenn uns Gruppenzusammenkünfte im evangelischen Gemeindesaal (Martin-Luther-Saal) immer noch nicht in gewohnter und geschätzter Form erlaubt sind, finden die nächsten beiden Treffen statt:





SHG-Frühstückstreffen diesmal ausnahmsweise am Dienstag, 11. August ab 9 Uhr im Obergeschoss „Cafe Contur“ in Meitingen, Hauptstraße 24

Nähere Infos unter 08273/2793 Gudrun Krumschmidt bzw. Tel. 08271/5555 Anneliese Kraus



Gesprächskreis für Betroffene und Angehörige

Mittwoch, 19. August ab 18 Uhr im Gasthof „Zur Krone“ in Westendorf

Anfragen bzw. Kontakt-Nr. Werner Kraus Tel. 08271/5555 bzw.Peter Baumgärtner Tel. 08271/5260