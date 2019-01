Volksbegehren - Die Bienen stehen für Artenvielfalt

Vom 31. Januar bis 13. Februar 2019 läuft in Bayern das Volksbegehren Artenvielfalt. Denn auch in unserem Gelobten Land verschwinden immer mehr Tier- und Pflanzenarten:



- 54 Prozent aller Bienen sind bedrohtoder bereits ausgestorben!- 73 Prozent aller Tagfalter sindverschwunden!- über 7 Prozent aller Fluginsektensind nicht mehr da!- in Bayern leben nur nochhalb so viele Vögel wie vor 30 Jahren!Hier sind einige Forderungen, die dem Artenschwund entgegenwirken können:- Vernetzung von Lebensräumen- Erhalt von Hecken, Bäumen und kleiner Gewässer- Blühstreifen, wo immer möglich- Förderung ökologischer Landwirtschaft statt Förderung von Agrarfabriken- möglichst giftfreie Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen- Naturschutzziele verstärkt in die Ausbildung von Land- und Forstwirten einbringen

Helfen Sie dazu, die Zukunft auch ihrer Kinder und Enkel zu erhalten.

Tragen Sie sich bei Ihrer Gemeinde in die Unterstützerliste ein!



Dazu den Personalausweis nicht vergessen!