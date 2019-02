Kleine archäologische Winterwanderung

gute Wanderschuhe

Wanderstöcke

AmTreffpunkt:Die Wanderung ist etwa 7 km lang und dauert insgesamt ca. 3 Stunden.Wir wandern an der Friedberger Ach entlang nach Süden. Am Weg liegt die Fundstelle eines Baumsarges, ein Gatter mit Auerochsen und eine abgegangene Siedlung.Wir queren ein Trichtergrubenfeld und gelangen schließlich zur vermutlich ungarnzeitlichen Fliehburg auf dem Eselberg.Anschließend kehren wir in den Herzog Tassilo Stub‘n im Klosterhof ein und stärken uns dort mit einer Brotzeit.Bei Schnee und Eis empfehlen sichmit Profil undDie kleine Winterwanderung findet bei fast allen Wetterverhältnissen statt!Dipl. Ing. Gisela MahnkopfKreisheimatpflegerin (Archäologie und Bodendenkmäler)