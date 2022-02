Ein Blick in die Westendorfer Gemeindegeschichte

Lehrer Norbert Schuster begann 1892 mit einem Eintrag auf den ersten Seiten: "Ein jedes Land, jede Stadt, jedes Dorf hat seine Geschichte und soll auf dieselbe stolz sein. Der Adelige legt den größten Wert auf sein langes Ahnenregister und Städte rühmen sich, ihre Entstehung aus den frühesten Zeiten nachweisen zu können; so soll jedes Dorf sein Geschichtsbuch anlegen und in dasselbe die wichtigsten Ereignisse von Zeit zu Zeit eintragen. Da Vorkommnisse früherer Zeit für die Nachwelt je mehr verloren geh´n, je längere Zeit es mit Aufschreiben derselben ansteht, desto mehr soll die Gegenwart hierzu benützt werden. ..... So wird dieses Buch zu einem Kleinod und Borne der Gemeinde Westendorf werden." Er begann über jedes Jahr Aufzeichnungen über Wetter, Ereignisse, Sorgen und Nöte der Dorfbewohner zu schreiben. Gedichte über die Kriegszeiten und Zeitungsberichte lassen den Leser eintauchen in die damalige Zeit. Auf Lehrer Schuster folgten Oberlehrer Burghart und Mitglieder der Gemeindeverwaltung.Die Chronik besteht aus zwei Bänden: Band eins "Leben in Westendorf" wurde durch den Arbeitskreis Dorfchronik in zwei Jahren Recherche zusammengetragen. Zu lesen ist hier die Ortsgeschichte, Wissenswertes über Kirche, Kindergarten, Schule, Landwirtschaft, Handel und Gewerbe, Zeitzeugenberichte, Hochwasser in Westendorf und über die Entstehung der Infrastruktur. Auch das Vereinsleben in Westendorf hat eine lange Tradition und ist ausführlich niedergeschrieben. Band zwei beinhaltet die "Übersetzung" der Gemeindechronik, welches zum großen Teil in deutscher Schrift geschrieben wurde. Bis 1975 sind die Aufzeichnungen aus dem Original übernommen. Die folgenden Jahre wurden durch Christa Pöllmann ergänzt.Erworben werden kann der zweiteilige Band in der Gemeindeverwaltung in Westendorf und in der Buchhandlung Eser in Meitingen.