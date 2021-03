Der Frauenbund Westendorf spendet Osterkerze für die Pfarrkirche

Der kath. Frauenbund Westendorf spendet seit vielen Jahren eine selbstgestaltete Osterkerze für die Pfarrkirche St Georg Westendorf. Anfänglich wurde die Kerze von der inzwischen verstorbenen Elisabeth Maier gestaltet, seit dem Jahr 2004 führt die Familie Zwerger diese Tradition fort.Vor über 20 Jahren begann Monika Hammerl damit für sich eine eigene kleine Osterkerze nach der Vorlage von Familie Zwerger zu basteln. Ihre Kerze wurde jedes Jahr von den Kirchenbesuchern bewundert und so entstand im Jahr 2009 die Idee einen Bastelabend unter der Leitung von Johanna Zwerger und Monika Hammer über den Frauenbund zu organisieren.In diesem Jahr musste die Bastelstunde Corona bedingt leider ausfallen. Kurzerhand wurden von den beiden Damen für Interessierte kleine Tüten mit dem Bastelmaterial, einer Anleitung, sowie einem Foto der fertigen Kerze gepackt und verteilt, damit auch in diesem Jahr wieder viele selbstgebastelte Osterkerzen zusammen mit der großen Kerze in der Osternacht die Pfarrkirche in Westendorf erleuchten.