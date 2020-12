Westendorfer Adventsweg

Viele sind dem Aufruf gefolgt und so konnte am 1. Dezember eine Liste mit 40 Stationen veröffentlicht werden, die im Rahmen eines oder mehrerer Spaziergänge durch den Ort bewundert werden können. Die Liste mit den Straßen und Hausnummern finden sie auf der Internetseite der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf - Westendorf (www.pg-nordendorf-westendorf.de).An der Station am Rathaus ließ Bürgermeister Steffen Richter einen eigens für den Adventsweg entworfenen Ortsplan aufstellen, auf dem die einzelnen Stationen gekennzeichnet sind.„Es freut uns sehr, dass die Idee so gut angenommen wurde und sich so viele bereiterklärt haben unser Dorf, in dieser besonderen und schweren Zeit, zu einem Ort des Lichtes und der Gemeinschaft zu verwandeln. Die Kindergarten- und Schulleitung, der Pfarrgemeinderat und die Gemeinde Westendorf haben uns sehr bei dieser Aktion unterstützt, ihnen gilt mein besonderer Dank“ so Heidi Endres vom Vorstandsteam des Frauenbundes. „Wer weiß, vielleicht war dies der Anfang einer neuen Tradition in Westendorf“, fügt sie mit einem Augenzwinkern hinzu.