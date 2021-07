Großer Erfolg für Timo im Autoslalom

Wesendorf : Driving Area |

Platz 4 und 2 im ADAC SY-Cup für SMC-Fahrer



Als Kartslalom Fahrer hat er es bisher nicht geschafft, aber als Autofahrer durfte Timo Greth endlich das Siegerpodest besteigen. Lauf 3 und 4 vom ADAC Slalom Youngster Cup wurde in der Driving Area Wesendorf gefahren, ausgerichtet vom AC Gifhorn und dem MSC Javel 77. Dass die Rundenzeiten von Timo gar nicht schlecht waren, stellte Vater Christian recht schnell fest. Und als es in Lauf 3 dann nach den zwei Wertungsrunden Platz 4 von 14 Teilnehmern der Klasse A (bis 18 Jahre) ergab, war die Freude schon groß. Doch Timo war angespornt und konnte es bei Lauf 4 noch besser hinbekommen. Endlich ging es auf Platz 2 auf das Siegerpodest! Den Tag dann tatsächlich mit zwei Pokalen nach Hause fahren zu können, machte ihn unendlich stolz. Für den 16jährigen jungen Mann, der bisher noch keinen Autoführerschein besitzt und seine PKW Erfahrungen nur bei den Rennen und Trainings des SY Cup machen kann, konnte die Ferienzeit kaum besser beginnen.Leider konnten die beiden weiteren Fahrer vom Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC Maike Lorenz und Marlin Tänzer nicht bei diesen Rennen dabei sein. Da die Termine nachträglich auf diesen Tag gelegt wurden, da sie Pandemie bedingt bisher nicht stattfinden konnten, war bei Familie Lorenz und Tänzer und auch weiteren eingeschriebenen Fahrern schon Urlaub gebucht. Auch zwei weitere Trainingstage, die jetzt anstehen, liegen leider noch in den Ferien. Timo wird aber auf jeden Fall dabei sein und weiter lernen, damit dieser Erfolg sich auch wiederholen kann.