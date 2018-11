Zwiebelkuchen

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



ca. 500 gr Mehl (1/2 Weizenmehl1/2 Roggenvollkornmehl),1 Teel Salz,ca 2 Teel. Kümmel,1 Würfel Hefe,Stich Butter,1 Teelöffel Zucker,1/4 Liter lauwarme Milch,800 gr Zwiebel (in Scheiben geschnitten),4 Eier,3/4 Tasse Sauerrahm,Hefe und Zucker in der Milch auflösen und in einerMehlvertiefung das Hefestück ansetzenZudecken und gehen lassenDie Butter und das Salz am Mehlrand plazierenWenn sich das Hefestück auf ca. das Doppelteausgedehnt hat,alles zu einem Teig verknetenDen Teig nochmals zugedeckt gehen lassenDie Zwiebeln mit dem Kümmel und einer Prise Salzmit reichlich Öl in einer Kaserole glasig werden lassenDie Eier mit dem Sauerrahm und Salz anrührenDen Teig nochmals zusammenschlagen und ausrollenund aufs Backblech legen (mit einer Gabel einstechen)Die Zwiebelmasse gleichmäßig darauf verteilenDie Ei/Sauerrahmmasse darübergießenDen Kuchen nochmals gehen lassenBei 180-200° ca. 30-40 Min auf derMittelschiene ausbacken