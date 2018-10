Süß Saures Gemüse mit Couscous

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Auberginen,Zucchinigehackte Tomate(Dose), Stangensellerie,Oliven,Kapern,in Essig eingelegte ZwiebelnZwiebel, Frühlingszwiebel,Knoblauch,Oliven,Dunklen Balsamicoessig,Zucker,Salz,PfefferÖl in der Pfanne erhitzen,Zwiebel,Frühlingszwiebel und Knobihacken und zugeben,Sellerie in kleine Ringe schneiden,etwa 3-4 Minuten dünsten,Auberginen und Zucchini in dicke Scheiben schneiden und vierteln,mit Öl ca.5Min. goldgelb anbraten,Tomaten,Zucker,Oliven(gehackt)und die eingelegten Zwiebeln zugeben, köcheln bis der Zucker aufgelöst ist,Essig zu gießen ,Temperatur reduzieren undca. 10-15 Minuten köcheln lassen bis die Auberginen weich sind,und die Sauce etwas eingedickt,Kapern zugeben und abschmecken,mit frühlingszwiebel Ringe bestreuen