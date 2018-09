Kürbis-Gemüse Suppe

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Kürbis(Hokkaido),Möhren,Kartoffeln,Lauch,Tomaten,Zwiebeln,Knobi,Pfeffer,Salz,PiriPiri,KräuterKürbis teilen,Kerngeäuse mit einem Löffel entfernen,Kürbis in mundgwerecte Stücke teilen,Kartoffeln auch in mundgerechte Stücke schneiden,Möhren in Scheiben schneiden,Tomaten vierteln,Zwiebel,Knobi mit Kürbis und dem Gemüse in Öl anschwitzen,Brühe angießen,würzen und 15 Min, köcheln bei kleiner Hitze,ein Teil der Suppe in einen hohen Behälter geben und pürieren, zurück gießen,nochmal erhitzen,abschmecken und servieren350gr Mehl (50gr davon durch Bohnenmehl ersetzen) 1/2 Tl Salz,2Tl Trockenhefe,2 El Olivenöl,250ml lauwarmes WasserGrobes Salz, und kleingehackten Rosmarin,und Olivenöl auf der ausgerollten verteilen.200° Umluft ca. 25-30 Min. backen