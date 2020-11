Gold, ein sicherer Hafen . . .

Gold für Jedermann zum kleinen Preis



WOW-Effekt

1 Feinunze (oz) sind 31,1 g. Die "Feinunze" wird hauptsächlich zur Masseangabe von Edelmetallen (international) benutzt.



mit einem Gramm Blattgold kann man bei der üblichen Dicke von 0,1 Mikrometer (100 Nanometer) eine Fläche von etwa 1/2 m² vergolden.

Wer kennt nicht diese Werbung in Zeitschriften, Zeitungen, E-Mails und Werbebriefen.Meist werden die Münzen mit vielleicht 10-facher Vergrößerung abgebildet, das schafft natürlich einenfür den potentiellen beworbenen Münzkäufer.Heute bekam ich z.B. eine Mail in der eine Goldmünze inmit einem gigantischen Durchmesser von 40 mm und in der Prägequalität "" (beste Qualität) angeboten wurde. Das ganze ist eine Startkollektion für eine n-teilige Serie, wobei alle 3 - 4 Wochen eine Folgelieferung zu erwarten ist.In der Mail wurde ein Startpreis von 29,95 € statt später 99,95 € ausgelobt.Über den Link "zum Angebot" gelangt man dann auf die Händlerseite und erhält weiter Informationen zu dieser (diesen) Münzen.Der Preis von 30 € für die Münze hört sich natürlich nicht schlecht an, so dass doch der Eine oder der Andere geneigt sind sich die Münze zu bestellen.Vielleicht hat aber der Eine oder der Andere die Beschreibung gar nicht bis zum Ende durchgelesen? Erst am Ende der Beschreibung erfährt der gewissenhafte Leser dass die Münze ein Gewicht von 1/200 oz hat.Lassen sie uns ein bisschen rechnen:1/200 oz sind also 0,155 g. Man muss gar nicht rechnen - bei einer Fläche der Münze von 1256 mm² kann man sich auf Anhieb denken, das bei einem Gewicht der Münze von 0,155 g für die Dicke so gut wie nichts übrig bleibt.(ohne Händleraufschlag)(Stand 15.11. 13:50).Bei dem Münzgewicht von 1/200 oz müssten sie 200 Münzen kaufen um auf ein Gesamtgoldgewicht von einer Feinunze zu kommen.Die 70 € Ersparnis für die erste Münze (70 €) rechnen wir auf das Porto . . .(Oh Leute, ist mir schlecht wenn ich diese Zeilen schreibe bzw. lese. Deshalb breche ich jetzt meinen Beitrag ab . . .)