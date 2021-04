Geheimnisvolle Striche

Die Barcode Verschwörung?

Haben Sie sich eigentlich schon mal an der Kasse Gedanken gemacht wie die Kassiererinnen ihren Einkauf so schnell zusammen rechnen können?Nein?Dazu dienen die kleinen wunderbaren dünneren und dickeren Striche auf ihrem Einkaufsgut. Da aber alles zwei Seiten hatsind viele Menschen davon überzeugt, dass dieser Barcode schädliche Strahlen abgibt und somit die Gesundheit gefährdet.Sie sollten also unmittelbar nach Verlassen der Kasse die schädlichen Eigenschaften der Barcodes neutralisieren in dem sie mit einem z.B. Edding-Stift, wie auf der Abbildung ersichtlich, durch Striche, Bögen oder Kreuze die schädlichen Wirkungen neutralisieren.(Hinweis: sollte sich auf dem Edding selbst ein Barcode befinden, so kratzen sie ihn schnellstens ab und neutralisieren den Stift anschließend mit einem Magneten.)