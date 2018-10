Garnelen auf Tomate

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Ungeschälte Garnelen,kleine Strauchtomaten,ZwiebelnErbsschoten,Olivenöl,Knobi,Weißwein,Salz,Chilli,Die gefrorenen Garnelen mit heißem Wasser übergießen,pellen,den Darm entfernen,Tomaten kurz mit kochendem Wasserübergießen,enthäuten und in kleine Würfel schneiden.den weißenZwiebel klein schneiden,in einem Topf dieTomatenwürfel und Zwiebeln und den gehackten Knobiandünsten,mit Weißwein ablöschen,Erbsschoten kurz blanchierenund zu den Tomatenwürfel geben,etwas einkochen,würzen mitSalz und Chilli,zur gleichen Zeit die Garnelen in einer Pfanne inOlivenöl braten würzen mit Salz,Pfeffer,Paprikaden Tomatensud in eine Schüssel geben die Garnelen darüberverteilenMehl,Trockenhefe,Salz,Löffel Zucker,lauwarmes Wasser und einenEsslöffel Olivenöl,RosmarinIn der Küchenmaschine einen Teig kneten , gehen lassen,2 Baguettes formen bei 180° O/Unterhitze ca.25-30 Min, backenQuitten Quarkspeise