Das ist Spitze - Deutsche sind von Natur aus Querdenker!

Impfen - NEIN - ja warum eigentlich nicht?

Bitte bei den Videos gegebenenfalls Ton aktivieren

Wenn waseingeführt wird, wird immer erst mal gemeckert!Später löst sich erfahrungsgemäß der Widerstand von alleine auf.Wie war das als 1974 in Berlin das Rauchen in Bussen verboten wurde? https://twitter.com/terliwetter/status/1461273026809454595



oder als 1976 die Gurtpflicht eingeführt wurde:„Mit Impfung wäre ich kein Rollstuhlfahrer“: Ein Appell des letzten Polio-ErkranktenAlso, ich habe am 30. 11. meinen dritten Termin zum Impfen, ich möchte schließlich noch ein paar Jahre bei halbwegs guter Gesundheit meine Rente genießen!