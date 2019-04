Problemlöserin Greta Thunberg

Freitag ist Streiktag

Aber Schüler haben nun malStreikrecht (während der Schul-/Arbeitszeit). Was Bleibt ist ein Demontrationsrecht, welches die Schüler offensichtlich gut und gerne in Anspruch nehmen.Aber demonstrieren während der Schulzeit? - ist in meinen und auch in anderen AugenBei einmal (das erste Mal) hätte wahrscheinlich keiner was gesagt bei einer Demo Freitags während der Schulzeit, es ist ja eine gute Sache. Aber laufend? - das geht nun wirklich nicht.Wie kann man z.B. auf mdr.de lesen?:" In Deutschland fehlen fast 40 000 Lehrer!Na bitte, 0-Problemo, wenn Freitags "keine Schule" ist, werden auf einen Schlag 1/5 der fehlenden Lehrer 'arbeitslos'.Ob die Schüler nun diese 'Demotage' als unentschuldigtes Fehlen ins Zeugnis eingetragen bekommen ist noch eine andere Frage. Von mir aus- sie könnten ihre Demos auch nach der Schulzeit abhalten. Ich wage mir sogar einen Gedanken, dass viele (oder die meisten) einzig aus dem Grund 'demonstrieren' gehen um sich einen schulfreien Tag zu genehmigen.Wenn Arbeiter oder Angestellte jede Woche während der Arbeitszeit sich soetwas leisten würden sie a)Geld dafür bekommen und b) aber dafür vielleicht eine Kündigung.Meine Toleranzschwelle geht da gegen. Besonders, das, wie die PISA-Studien ergeben haben, Deutschland die besten der schlechtesten Leistungen aufweisen kann. (Sie liegen laut Studie ziemlich genau in der Mitte)Und was ist im Sommer schöner - bei 28°C oder bei 18°C ins Bad zu gehen?