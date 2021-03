Die Mär vom SUV

Smart

s tödliche (Mörder-) Fahrzeuge sind weil die Fahrer dieser Fahrzeuge schnell und anscheinend gerne mal in Menschenmassen fahren und leider auch mit tödlichen Folgen. Sie gehören deswegen verboten!Bei einem Unfall am 16. März in Leipzig sind nun wieder 3 Tote durch eine Fahrt eines Autos in eine Menschenmenge zu beklagen.Man musste schon eine Weile in den Berichterstattungen suchen um was für ein Mörderfahrzeug es sich dieses Mal gehandelt hat.Jetzt fangt bitte nicht an zu lachen, zum Mörderfahrzeug der Woche hat sich einqualifiziert!Da es zwischenundeine große Bandbreite verschiedenster Fahrzeuge (einschließlich E-Mobile) gibt, die gleichermaßen bei einer Fahrt in eine Menschenmenge tödliche Folgen hinterlassen können bietet sich an, in Deutschland, ab sofort den Verkauf von Autos einzustellen.Die Lebenden werden dankbar sein.