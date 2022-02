Deutschland - das Doppelbesteuerungsland

Wussten Sie, dass in Deutschland (fast) alles doppelt besteuert wird?

Zum Beispiel die "Schaumweinsteuer", sie wurde Anfang des 20. Jahrhunderts zur Finanzierung der Kriegsmarine eingeführt und wird bis Heute immer noch erhoben (ich glaube es sind so um 50 ct). Und wie sollte es anders sein kommt auf den Schaumwein mit der selbigen Steuer noch die Umsatzsteuer. Wenn es den Grünen einfällt, wird auch noch eine CO2 Steuer draufgeschlagen. Richtig, die würde dann auch wieder mit der Umsatzsteuer belegt werden.Oder Kaffee, für den gerösteten Kaffee (500g) fallen ca. 1,10 Euro an - und? natürlich wie immer und überall kommt dann noch die Umsatzsteuer.Mal abgesehen von Energie wie Strom, Gas, Kraftstoffe - kommen x-verschiedene Steuern bis hin zur Öko- (CO2) Steuer drauf und zum Schluss natürlich noch dieMan könnte sicher über die Doppelbesteuerung eine Doktorarbeit schreiben, das sollte aber nur Leute machen die Emesisresistent sind.Wenn ich nur dran denke was noch alles doppelt und mehrfach besteuert wirdich hör lieber auf.