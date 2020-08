Das politische Sommerloch

Unsere Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Frau Julia Klöckner, die sich bereits mit ihrem Werbevideo für Nestlé hervorgetan hat, will nun eine Neuregelung der Tierschutz-Hundeverordnung auf den Weg bringen.Frau Glöckner, die eine Fachkompetenz als Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft mit ihrer Ausbildung als Winzerin nur am Rande tangiert, befasst sich nun auch mit dem Tierwohl von Hunden, die allenfalls als Hütehunde in der Landwirtschaft in Erscheinung treten.Wahrscheinlich hat die Ministerin selber keinen Hund - denn sonst wüsste Sie, dass Hunde auch ohne ihre geplante Hundeverordnung täglich zwei bis drei Mal raus wollen und müssen. Selbst in einem eigenen Garten machen Hunde nur im äußersten Notfall ihr Geschäft. Und unterwegs wollen Hunde auch ihre sozialen Kontakte pflegen. In der Regel kennen sich die Hunde aus der näheren Nachbarschaft und freuen sich bei einem Treffen.Ich selbst bekam einen Hund von meinen Kindern 'verordnet', damit 'ich' auch mal rauskomme und nicht den ganzen Tag irgendwelche dummen Kommentare schreibe.Das einzige, was beim Gassigehen anstößt ist, dass es leider einige Hundebesitzer gibt, die wohl meinen, weil sie Hundesteuer bezahlen, dass sie die Hinterlassenschaften eines Geschäftes auf Wegen, Straßen oder Plätzen nicht beseitigen zu müssen. Für solche Fälle braucht Deutschland kein neues Gesetz, das kann das Ordnungsamt bestens erledigen.Ganz im Widerspruch dazu stehen Deutschlands Katzen. Die meisten von ihnen leben ein Leben lang 'eingesperrt' in der Wohnung, freilaufende Katzen betreten fremde Grundstücke und hinterlassen ihre 'Geschäfte' überall ohne eine Wegräumpflicht. Und mit welchem Recht müssen Hundehalter Hundesteuer bezahlen und Katzenhalter keine Katzensteuer? Das wäre ein Punkt, der mal überdacht werden sollte.Was die angedachten Regeln für Hundezüchter betrifft, sind sicher die meisten Hundehalter voll dafür.Also Frau Klöckner, ich glaube, dass es im Moment wichtigeres in Deutschland gibt als ein 'zwei Stunden Gassi-Gesetz' für Hunde.