Das ist Spitze, wir sind jetzt "Ilmtal-Weinstraße"

Allen 16 Ortsteilen wurde von der Post die gleiche Postleitzahl verpasst. Deswegen wurden in den entsprechenden Ortsteilen Straßen umbenannt um doppelte Namen wegen der Postzustellung zu vermeiden (Variante Ilmtal-Weinstraße ohne Ortsteilangabe).Noch mal zum Problem der umgeänderten Postleitzahl: geschickterweise wurde eine PLZ gewählt, die es schon gab - nämlich die von Apolda (???). Das Ergebnis dieser überaus geschickten Änderung der PLZ ist, dass die Post 1 - 2 Tage länger braucht um Post zuzustellen. Der Weg ist wahrscheinlich vom Zustellzentrum nach Apolda, dort neu sortiert anhand der Straßennamen und um dann mit merklicher Verspätung im (hoffentlich) richtigem Ort ausgetragen zu werden.Wenn schon eine Änderung - dann einfach an den bestehenden Ortsteilnamen hinten dran "Ilmtal-Weinstraße" gehängt und alles wäre gegessen gewesen. Keine PLZ Änderung, normale gewohnte Postzustellung und, und, und.Und - das schönste kommt ja noch:Alle Bewohner der "neuen" Ilmtal-Weinstraße fahren zum Verwaltungssitz der Gemeinde (Ortsteil Pfiffelbach) um Personalausweise und Pässe ändern zu lassen. Das wären bei ca. 6500 Einwohnern und vielleicht (geschätzt) 2000 Familien ca. 2000 Fahrten mit dem PKW nach Pfiffelbach (wenn das Greta Thunberg wüsste). Eins muss man zugute halten - die Umschreibung ist gebührenfrei!Was hier gebührenfrei ist - wird natürlich an anderer Stelle abkassiert: nämlich bei der Umschreibung der Fahrzeugpapiere. Wenn man mal grob kalkuliert sind das bei ca. 2000 Familien und geschätzten 1,5 Autos pro Familie rund 3000 umzumeldende Fahrzeuge. Bei ~12 Euro pro Ummeldung sind das ca. 36.000 (in Worten:) Euro behördlich sanktionierte Abzocke.Bei der ganzen Aktion ist kein Bewohner der neuen Gemeinde Ilmtal-Weinstraße mit den 16 Ortsteilen umgezogen oder sonst was - dafür kann er doch auch einen kleinen Obolus abdrücken - oder?Beim Thüringer Landesverwaltungsamt gibt es eine Abteilung "Kommunalaufsicht". Legt Widerspruch gegen diese Abzocke ein.E-Mails bitte an den Leiter der Kommunalaufsicht:hans-joerg.kolbeck@tlvwa.thueringen.de