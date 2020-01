Das ist Spitze, Klima-Beschwerde gegen Deutschland

Neu an der Sache ist, das die UN eine Klimabeschwerdestelle hat, was nicht so alles aus dem Boden gestampft wird . . .Ich glaube Deutschland sollte Greta mal ordentlich auf die Finger klopfen!Deutschland ist Vorreiter bei Klimafragen.Bereits im vorigen Jahr wurde ein Klimaschutzplan mit bis 2050 festgelegten Klimaschutzzielen auf den Weg gebracht.Bis 2050 will Deutschland seine Treibhausgasemissionen (insbesonders CO2) um 95 Prozent senken. Ob die übriggebliebenen 5% ausreichen um den CO2-Atem-Ausstoß Deutschlands Bürger in die Reihe zu kriegen?Es wurden jährliche Emissionsmengen für die nächsten 10 Jahre festgelegt. Damit auch ein kleines Druckmittel existiert (sonst hält sich ja keiner dran) wird ein CO2-Ablasshandel eingeführt. (Eingenommene Gelder verringern den CO2-Ausstoß).An Änderungen im Energiesteuergesetz zur CO2-Bepreisung von Treibstoffen wird laufend gearbeitet und spült 100e Millionen Euro in die Staatskasse.Kohlekraftwerke werden in Deutschland in den nächsten Jahren abgeschaltet. Die Betreiber bekommen Milliarden Euro Entschädigungen. Dafür importiert Deutschland dann Kohle- und Atomstrom aus den Nachbarländern. Eine fette Energiesteuer macht's möglich.Die Aufzählung könnte man sicher beliebig fortsetzen und da behauptet doch allen ernstes Greta - Deutschland tut zu wenig in Sachen Klimawandel?