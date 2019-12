Erst regnete es und dann schien plötlich und unerwartet ein wenig die Sonne.Oh, dachte ich - da kann es ja einen Regenbogen geben. Also schnell mal raus vor die Tür.und was sage ich - ein toller Regenbogen, was sage ich ein nein zwei Regenbögen, mit definiertem Anfang und Ende und doppelt so intensiv wie auf dem Foto.Also schnell rein und die Knipse geholt.Doch ach, als ich wieder draußen war, war der Spuk so gut wie vorbei.Das Stück auf dem Foto war das letzte was zu sehen war.Alles andere hatte sich leider schon in 'Luft' aufgelöst.