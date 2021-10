Hilfe bei Fotoauswahl

Man glaubt gar nicht wie verschieden die 'Geschmäcker' von 21 Auswählern sein können. (Ich hatte allerdings mit ein paar mehr gerechnet.)Und das von Nord- bis Süddeutschland und einmal sogar Östereich.Als Bildunterschriften habe ich die 'Likes' und die Bildnummer im 1. Beitrag dazu geschrieben.Der Trusetaler Wasserfall mit 13 Likes lag an der Spitze, so dass ich das 2. Foto (hier Bild 8) ausblenden werde.Die Baumkrone erreichte 10 Likes. (Ich werde das Gefühl nicht los, dass sich der Baum irgendwie 'verdreht'Der Baum an der Mauer und das Sonnenblumenfeld kamen dann mit je 7 Likes daher.Die restlichen Fotos wurden mit je 6 Likes bedacht.Tja, nun ist guter Rat teuermal sehen was ich dann nehmen werde.Also, noch mal Danke für's mitmachen, das 'letzte Wort' hat dann das Projektmanagement.