"Perlen des Folkrock" - Andreas Schirneck

Weimar : Zur Rose |

Konzert Andreas Schirneck live in Weimar Wann: Samstag, den 14.06.2019, 18:00 Uhr

Wo: Friedrich-Ebert-Straße 5, Weimar, Gaststätte "Zur Rose"



Der Thüringer Folkbarde und Weggefährte von Klaus Renft Andreas Schirneck war in den letzten Jahren immer wieder in diversen Duo-Projekten auf Tour, so mit dem Stuttgarter Gitarristen Wolfgang Keune oder an der Seite des schottischen Altmeister des Blues John Kirkbride.





Diesmal ist Schirneck mit einem seiner Solo-Programme zu erleben.



Er liefert Folk-Klassiker jenseits des Mainstream, wobei seine Vorliebe für die Musik von Neil Young nicht zu überhören ist. Aber auch Stücke von Tom Petty, Bob Dylan, Rio Reiser, Renft, Cat Stevens oder Crosby, Stills & Nash sowie eigene Songs aus seinen letzten Alben sind im Gepäck.



Dabei verzichtet Schirneck auf technische Spielereien wie Halbplaybacks oder Drum-Computer. Er läßt in seinen Konzerten die Tradition der Singer/Songwriter der Siebziger wieder aufleben und zelebriert die Songs in der klassischen „Besetzung“ Stimme, Gitarre, Bluesharp. Gerade diese Reduzierung auf den Kern der Musik scheint ein Grund dafür zu sein, daß neben den „Alt-Hippies“ zunehmend junge Leute zu seinen Konzerten kommen.



Ab 22:00 Uhr geht es für die Tanzwütigen mit einem DJ weiter.



Reservierungen sind noch möglich unter Telefon Nummer 03643 / 21 22 329.



Freuen Sie sich auf einen ganz besonderen Abend mit handgemachter Musik!