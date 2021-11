Sind denn jetzt schon alle verrückt?

"Gott" soll ein Gendersternchen bekommen . . .

Ein katholischer Verband, die Katholische junge Gemeinde, will "Gott" mit einem "Sternchen"oder einem "Plus" (man könnte ein Kreuz daraus ableiten) schreiben.Ist Gott nun männlich oder weiblich? Was ist aber, wenn Gott "Divers" ist? Dann müsste man doch besser schreiben Gott (m,w,d) - oder?Die junge Gemeinde hat wahrscheinlich nichts weiter zu tun als Gott zu gendern, vielleicht sollten die erst mal richtig arbeiten lernen.Wenn schon - denn schon.Eine neue Bibelauflage steht ins Haus . . .