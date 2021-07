Dumme Gedanken . . .

Die kleinen 'grünen/grauen' Individuen sind schon lange unter uns!

Und das nicht erst seit gestern. Sie haben sich angepasst und sich so, fast unerkannt, in unserer Gesellschaft breitgemacht.Wenn ich mir dieses Archivfoto noch mal genau anschaue fällt mir doch eins auf: auf dem Bier ist keine Blume mehr. Das war mir damals, als die beiden mich besuchten, gar nicht so richtig aufgefallen.Könnte ich mir ganz gut vorstellen . . .Vielleicht mögen die Aliens auch kein CO2? Bloß Bier ohne, kann man eigentlich wegschütten!Jetzt kommen meine dummen Gedanken ins Spiel.Bei der Produktion von Bier entstehen beim Gärvorgang von einem Hektoliter ca. 1 Tonne CO2!Annalena (hoffentlich nie eine Kanzlerin) möchte ja bis 2025 eine CO2-Abgabe von 55 Euro pro Tonne erheben.Das heißt ganz einfach: ein Hektoliter Bier wird 55 Euro teurer. Oder auf die Flasche gerechnet wird dann die Flasche, neben ca. 5 Cent Biersteuer, 23 Cent mehr kosten.Und da der Staat auch die Renten der Politiker finanziert, kommen noch 19 % Mehrwertsteuer auf das Ganze drauf. Wollt ihr euch diese Abzocke gefallen lassen?