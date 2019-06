[edü]

Dein Update komme.Microsofts Wille geschehe,wie im Himmel, so auf Erden.Unsere täglich Daten gib uns heute.Und vergib uns unsere Bedienfehler,wie auch wir vergeben deinen Sicherheitslücken.Und führe uns nicht in Versuchung,sondern gib uns lizenzfreie Musik und Videos.Denn dein sind das Motherboardund der Chipsatz und der Prozessor in Ewigkeit.Enter.