Weihnachtsgeschenke selbst gemacht

W . . . das besinnliche Schenk-Fest.

Was soll man denn nur immer schenken?Es sollte was besonderes sein, etwas, was nicht jeder hat.Also reiste ich in die Vergangenheit und kaufte ein paar schöne Lendchen, die umgehend gepökelt worden. Als ich sie dann aus dem Pökelschlaf erweckte wurden sie getrocknet und in den Räucherofen eingesperrt. 3-mal ca. 8 Stunden liebevoll beräuchert - einen Tag zum ausruhen - und fertig.Nicht mal so husch, husch, wie man es von Fleischern kennt, gestern lief die Sau noch rum und heute hängt sie als Schinken am Haken.Schinken machen ist halt eine Frage der Zeit und nicht der Schnelligkeit.Natürlich wird nicht nur Schinken geräuchert, auch z.B. Käse. Ich finde am besten schmeckt Cheddar mindestens 12 Monate gereift. Wenn er dann geräuchert eingeschweißt wird und sich geschmacklich voll entfalten kann - ein Genuss - wenn man etwas warten kann.Schinken und Käse, hauchfein geschnitten, zu Wein oder zum Bier - ein Genuss sage ich euch. (Für's Brot einfach zu schade)