Na ja, im Zimmer war es für das Bild etwas zu dunkel, der Fotoapparat hat nicht mal focussiert.Also, Gott* sprach es werde Licht und es wurde Licht ( Bild 2 ). Und Gott* sah, dass das Licht gut war.Ich hatte mir das Foto auf Acryl (20 x 30) drucken lassen - schon mit dem Hintergedanken so eine Spielerei zu machen.Am längsten hat es gedauert einen 'passenden' Rahmen zu finden. Er mußte ja zwischen Bild und Rückwand noch die Beleuchtung aufnehmen . . .Bei Mäc-Geiz bin ich endlich fündig geworden, und für 5 Euro ein guter Preis.Als Beleuchtung dient so eine MicroLED-Kette.Ich muss mal noch drei LED's etwas 'verdunkeln', die sind an der Stelle zu hell.Aber so - im großen und ganzen - finde ich, ist es ganz gut gelungen.