Fischsuppe mit Räucherlachs

Ein Stück Räucherlachs - gefunden in den unendlichen Weiten des TK - gab den Anstoß. Mir war mal nach Fischsuppe, wohlwissend, dass man bei Suppe immer zusätzlich schwitzt. Aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich.Also noch schnell ein paar Zutaten wie etwas Fisch (Sorte ist eigentlich egal), ein Paket Asia-Mix Gemüse, und ein Glas Fischfond besorgt und losgelegt.Das Gemüse mit Wasser und dem Fischfond gegart. Den gefrorenen Fisch in der Pfanne aufgetaut, kurz 'angebraten' und in mundgerechte Stücke zerteilt.Den Räucherlachs geschnitten und ebenfalls kurz in der Pfanne 'angebraten'. Den Fisch (zuerst den Räucherlachs) in das gegarte Gemüse gegeben und alles zusammen ca. 5 min auf niedrigster Stufe köcheln lassen.Köche meinen durch das kurze anbraten des Fisches kommt das Aroma erst richtig zur Geltung.Das ganze noch mit Salz (Vorsicht, der Lachs ist schon salzig) und Pfeffer abgeschmeckt. Wer will, kann noch ein paar Chiliflocken dazugeben. Gesamtzubereitungszeit ca. 20 Minuten.Es hat richtig lecker geschmeckt. Räucherlachs mal anders - als Aromaspender.