Alle Jahre wieder . . .

. . . der nächste Weltuntergang kommt bestimmt!

hallo, wir leben noch!. . .

Als es 2012 hieß - der Kalender ist abgelaufen, sagten wir uns - lass uns noch mal feiern wenn es das letzte mal ist.Also feierten wir bei Bier, Punsch, und gebratenem . . .Am nächsten Morgen stellten wir fest:war es wieder nix mit Weltuntergang.Da hatten wir uns vorgenommen jedes Jahr den Weltuntergang gebührend zu feiern - bis es mal endlich klappt. Das wäre dieses Jahr nun schon der siebente Versuch.Aber was solls, der Weltuntergang ist auch nicht mehr das, was er mal war!