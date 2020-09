Roller manipuliert

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in der Prager Straße von einem mit Lenkradschloss gesicherten, geparkten Roller den Belüftungsschlauch herausgezogen und diesen einige Meter weiter bewegt.

Die Höhe des Schadens kann bislang nicht beziffert werden.

in der TA (Thüringer Allgemeine) lesen.Also, dem Belüftungsschlauch hat es bestimmt nicht geschadet, wenn er ein paar Meter bewegt worden ist - oder?Außer, dass sich der Rollerbesitzer vielleicht einen neuen Belüftungsschlauch kaufen will/muss, dürfte sich der Schaden durch den ein paar Meter bewegten Belüftungsschlauch doch sehr in Grenzen halten und so das ganze Geschehen in die Gruppe dereinordnen lassen.