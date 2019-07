Das ist Spitze, ich wurde gehackt . . .

. . . sagte man mir am Telefon!

Ich bekam einen Anruf von einem 'Microsoft Kundencenter'(?) und eine Dame erzählte mir was in Englisch.Ich sage, ich verstehe nicht.Darauf fragte sie mich auf deutsch, ob ich einen Computer hätte.Ich sagte JA.Darauf sie: Ob ich wüßte, das ich gehackt wurde, ich sollte ihn doch mal anschalten, sie würde mir dann eine adresse durchgeben da könne ich überprüfen dass ich gehackt wurde.Da hat es mir gereicht und ich habe das Gespräch abgebrochen.(Der Dialog wurde etwas gekürzt um das wesentliche darzustellen.)Der Anruf kam von der Nummer:, ist sicher kein Muss und kann gefakt sein.Und im Hintergrund klang alles sehr geschäftstüchtig, eben wie in einem CallCenter.Hätte ich die mir genennt werden wollende Seite aufgerufen, hätte ich mir 100%ig eine Schadsoftware eingehandelt.Wenn euch also gleiches oder ähnliches wiederfährt und ihr habt lust euch zu unterhalten ist ja gut. Aber um himmels Willen niemals eine durchgesagte Adresse, sei es zur Überprüfung oder zur Beseitigung von Hacks anwählen! Das wäre es dann gewesen.